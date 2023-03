Russia-Ucraina: Cremlino, non crediamo a negazione di attacchi in Russia da parte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non crede alla dichiarazione del consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, per il quale l'Ucraina non attacca il territorio della Russia. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non gli crediamo", ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la dichiarazione di Podolyak, giunta a seguito degli attacchi di droni in diverse regioni russe denunciati ieri dal ministero della Difesa di Mosca. (Rum)