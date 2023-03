Lombardia: da Cdp 50 milioni a Finlombarda per lo sviluppo di PMI e Mid-Cap del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere il tessuto imprenditoriale della Lombardia e promuovere gli investimenti delle imprese di minori dimensioni per generare un impatto economico positivo sul territorio. Questi gli obiettivi del finanziamento da 50 milioni che Cassa Depositi e Prestiti ha concesso a Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia. La nuova finanza permetterà a Pmi e Mid-Cap con una sede legale o una sede operativa nel territorio lombardo di realizzare investimenti destinati all’acquisto di macchinari, alla crescita dimensionale e all’espansione del proprio business in nuovi mercati, con ricadute positive su occupazione e ambiente. La Finanziaria Regionale potrà concedere nuovi finanziamenti di importo massimo pari a 7,5 milioni e durata minima non inferiore ai 24 mesi. Inoltre, la provvista Cdp dovrà essere messa a disposizione per almeno il 51 per cento a favore di Pmi. L’iniziativa rafforza il rapporto di collaborazione tra Cdp e Finlombarda, già attivo nell’ambito della finanza alternativa con il Programma Elite Basket Bond Lombardia, che a oggi ha visto l’emissione di minibond da parte di quattro imprese del territorio lombardo per un ammontare complessivo pari a 37 milioni, e fa inoltre seguito al prestito obbligazionario da 50 milioni integralmente sottoscritto da Cdp a dicembre 2021, a sostegno delle Pmi e delle Mid-Cap operanti in Lombardia. Le nuove risorse potranno contribuire a generare un impatto positivo sulla dimensione ambientale e occupazionale di tutte le aziende interessate. L’operazione si inserisce infatti all’interno di un più ampio programma di concessione, da parte di Cdp, di finanziamenti a banche e intermediari finanziari italiani per sostenere indirettamente la crescita e la necessità di capitale circolante di tutte quelle imprese di minori dimensioni che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare dell’operatività di Cdp. L’iniziativa è coerente con il Piano Strategico 2022-2024 di Cdp e punta, in piena sinergia e complementarità con il sistema bancario, a una sempre maggiore vicinanza alle imprese con l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti. (Com)