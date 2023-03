Antimafia: Ternullo, FI lavorerà nel segno di impegno Belusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è convintamente a favore dell'istituzione della dodicesima commissione Antimafia che avrà nuovi spazi di indagine parlamentare. Sarà quindi opportuno valutare i nuovi canali, anche digitali, che muovono i patrimoni mafiosi e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio e i rapporti con le mafie internazionali. Ma sarà altrettanto importante in questo momento monitorare i meccanismi di attuazione del Pnrr per evitare infiltrazioni mafiose e masso-mafiose. I rappresentanti di Forza Italia sono pronti a lavorare nel segno della continuità di un lavoro trentennale iniziato dal Presidente Berlusconi contro ogni tipo di mafia. A cominciare dalle norme che i governi Berlusconi emanarono per inasprire il carcere duro e per impedire che la criminalità organizzata potesse continuare ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati. Il lavoro che può fare la nuova Commissione è importantissimo e darà un contributo fondamentale contro le mafie e contro ogni tipo di comportamento o mentalità mafiosi". Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in dichiarazione di voto sull'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie. (Rin)