Germania: le ministre Baerbock e Schulze presentano le linee guida per la politica femminista

- Le ministre degli Esteri e della Cooperazione economica e Sviluppo della Germania, Annalena Baerbock e Svenja Schulze, hanno presentato le linee guida per la politica “femminista” su cui intendono basare la politica dei rispettivi dicasteri. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, entrambe le esponenti del governo federale “sanno che non è facile spiegare il femminismo nella politica estera e di sviluppo”. L'illustrazione del concetto diventa “più facile quanto più specifico è l'esempio: entrambe le politiche attribuiscono grande importanza a richiamare l'attenzione su progetti per loro esemplari e in cui le donne svolgono un ruolo di primo piano”. Sia Baerbock sia Schulze intendono sostenere queste iniziative. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, “che si tratti di politica economica o di sicurezza, l'obiettivo della politica estera femminista è essere più forti insieme”. In particolare, per l'esponente dei Verdi, “i negoziati di pace sono più stabili e sostenibili quando tutti sono al tavolo. Questo vale soprattutto per metà della popolazione, e queste sono donne”. (segue) (Geb)