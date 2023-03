Germania: le ministre Baerbock e Schulze presentano le linee guida per la politica femminista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento di 80 pagine, Baerbock spiega esattamente come le donne dovrebbero essere coinvolte di più in futuro. L'esponente del governo federale descrive la politica estera femminista come “amaramente necessaria” perché uomini e donne nel mondo non sono ancora uguali e perché le donne sono particolarmente vulnerabili nei conflitti. Le linee guida per la politica femminista si applicano anche all'interno dei ministeri degli Esteri e della Cooperazione economica e Sviluppo. La titolare del primo dicastero descrive gli obiettivi di questo approccio. In primo luogo, i diritti delle donne e delle ragazze dovrebbero essere rispettati e promossi. Inoltre, le donne dovrebbero essere meglio rappresentate, anche nel corpo diplomatico della Germania. A oggi, i capi delle missioni tedesche all'estero donne sono meno del 30 per cento del totale. Per Baerbock, “questo dovrebbe cambiare”. Allo stesso tempo, la politica estera femminista riguarda la parità di accesso per le donne, ad esempio all'istruzione e agli aiuti umanitari. La promozione delle donne dovrebbe “scorrere come un filo rosso attraverso il lavoro dei ministeri” del governo federale. (segue) (Geb)