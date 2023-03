Germania: le ministre Baerbock e Schulze presentano le linee guida per la politica femminista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio femminista alla cooperazione e allo sviluppo mira ad “aumentare in maniera significativa la percentuale di progetti che contribuiscono all'uguaglianza” tra uomini e donne, “attualmente al 65 per cento, ben al di sotto di quello che stanno facendo gli altri Paesi”. Al riguardo, Schulze ha dichiarato che intende aumentare la quota al “93 per cento” nei prossimi anni aumentarlo al 93 percento nei prossimi anni. In particolare, si tratta di “coinvolgere le donne nel Sud del mondo su un piano di parità, ad esempio sostenendole nel decidere autonomamente quanti figli avere” o nell'acquisto di terreni mediante specifici progetti di cooperazione, così che possano ottenere accesso al credito e avviare un'attività. Secondo Schulze, le donne sono “parte della soluzione contro la fame, contro le conseguenze del cambiamento climatico. Come nota “Ard”, le politiche femministe di Baerbock e Schulze non sono state decise dall'intero governo federale e costituiscono esclusivamente delle linee guida per l'azione dei ministeri degli Esteri e della Cooperazione economica e Sviluppo. (Geb)