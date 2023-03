Csm: vice presidente Pinelli, unanimità su Cassano segno coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, nel suo intervento in occasione della riunione odierna del plenum, ha voluto rimarcare l’importanza del fatto che la proposta di nomina di Margherita Cassano a primo presidente della Corte di Cassazione sia stata “votata all’unanimità dando seguito a quella linea di coesione nell’attività del Consiglio e di adozione di delibere condivise che il Capo dello Stato ha inteso raccomandare al Consiglio”. Lo stesso vice presidente ha poi aggiunto: “Posso affermare con orgoglio di cogliere il genuino spirito di servizio e l’impegno profuso da tutti i consiglieri per recuperare l’efficienza dell’azione consiliare, nella condivisa convinzione di segnare una discontinuità in termini di coesione interna e lealtà verso l'Istituzione, per il bene della magistratura e del Paese”. Quello di oggi è stato dunque “un cruciale passaggio consiliare”, ha concluso. (Rin)