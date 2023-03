Ambiente: Da Ros (Confindustria), sostenibilità è una partita che si gioca in Europa, lavorare su materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della sostenibilità "è una partita che si gioca in Europa”. Lo ha detto la vicepresidente di Confindustria, Katia Da Ros, in occasione dell’evento “Innovazione per la circolarità” organizzato da Enel e dalla Fondazione Cotec. Da Ros ha aggiunto che è fondamentale anche “lavorare per avere forniture certe sulle materie prime critiche e strategiche”. “La circolarità - ha concluso la vicepresidente di Confindustria - si realizza a partire dall’eco progettazione in cui si stabiliscono le necessità sulle materie prime critiche”. (Rin)