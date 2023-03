Pnrr: Urso, chiediamo all’Europa flessibilità per risorse Pnrr, Repower Eu e fondi di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Di fronte al vantaggio competitivo degli Stati Uniti "che hanno investito quasi 2mila miliardi di dollari, l’Europa deve rispondere con una politica industriale altrettanto assertiva”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’evento “Innovazione per la circolarità” organizzato da Enel e dalla Fondazione Cotec. “Per questo motivo - ha aggiunto Urso - chiediamo all’Europa flessibilità sull’utilizzo delle risorse comuni già impegnate del Pnrr, del Repower Eu e dei fondi di coesione”. “Tutte le risorse subito e in maniera flessibile - ha concluso il ministro delle Imprese e del Made in Italy - per realizzare gli investimenti necessari nel campo della duplice transizione, nella tecnologia green e per liberarci dall’incubo di passare dalla subordinazione alla Russia a quella ancora più drammatica alla Cina del futuro”. (Rin)