Kosovo e Serbia: Borrell, accordo su proposta dell'Ue, ma necessarie ulteriori negoziazioni

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti hanno concordato che non sono necessarie ulteriori discussioni per cambiare la proposta dell'Unione europea sulla normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo l'incontro avuto con i due leader. "Ulteriori negoziazioni sull'attuazione sono però ancora necessarie", ha specificato Borrell. "Abbiamo avuto un'intensa discussione in diversi formati e i due leader hanno dimostrato un comportamento responsabile e la disponibilità a trovare soluzioni", ha detto. "Sono lieto di annunciare che oggi il presidente Vucic e il primo ministro Kurti hanno concordato che non sono necessarie ulteriori discussioni per la proposta dell'Unione europea", ha dichiarato. "E visto che entrambi i leader hanno concordato che non sono necessarie ulteriori discussioni, il testo dell'accordo sarà pubblicato a breve sul sito web del Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "Le parti hanno espresso la loro disponibilità a procedere all'attuazione dell'accordo. Procederanno rapidamente alla sua attuazione, ma sono necessari ulteriori negoziati per determinare le modalità specifiche di attuazione delle disposizioni. Spero che l'accordo possa essere la base per costruire la fiducia necessaria e superare l'eredità del passato", ha concluso Borrell. (Beb)