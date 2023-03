Balcani: relazione annuale intelligence, Italia contribuisce a stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia concorre al mantenimento della stabilità nell’area dei Balcani occidentali. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. Ciò, si legge nel documento, avviene “sia attraverso la missione europea Eulex (European Union Rule of Law Mission), che svolge una funzione di sostegno alle istituzioni kosovare, sia con la missione Nato Kfor, nuovamente a comando italiano dal 10 ottobre scorso”. Nella relazione, inoltre, si ricorda la visita del 22 novembre scorso dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, che “si sono recati in Kosovo e Serbia per cercare di allentare le tensioni e per accelerare il percorso di adesione all’Unione europea”. (Res)