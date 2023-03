Serbia: Vucic, finché sarò presidente non accetterò ingresso Kosovo in Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Aleksandar Vucic ha dichiarato che la Serbia "è pronta a lavorare sull'attuazione di molte cose a riguardo del piano europeo per la questione del Kosovo", ma che non ha intenzione di discutere "del mutuo riconoscimento e dell'ingresso del Kosovo nelle Nazioni Unite". "Finché sarò presidente non accetterò l'ingresso del Kosovo nell'Onu", ha detto Vucic, ospite alla radiotelevisione "Rts". Il presidente serbo ha quindi aggiunto di essere pronto a discutere di tutto quello che c'è nella proposta poiché ha sostenuto che "c'è spazio per risolvere la questione delle targhe automobilistiche e la questione della rappresentanza regionale", ma, ha ribadito, "non ciò che riguarda la Costituzione della Serbia". Vucic ha successivamente rivelato che le possibilità di apportare qualche modifica al piano europeo "sono inesistenti", poiché "secondo i rappresentanti europei la proposta non è negoziabile". (segue) (Seb)