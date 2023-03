Imprese: ProSiebenSat1 posticipa la presentazione del bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato televisivo tedesco ProSiebenSat1 posticipa la presentazione del bilancio 2022, originariamente prevista per domani 2 marzo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il rinvio dipende da “questioni regolatorie” relative alle società dell'imprenditore Jochen Schweizer, parte del gruppo. In particolare, si presume che Jochen Schweizer GmbH e mydays GmbH rientrino nella legge sulla vigilanza sui servizi di pagamento. Pertanto, è allo studio un adeguamento del modello di impresa di mydays. Tali circostanze hanno influito sul lavoro di revisione in corso del bilancio di esercizio e consolidato di ProSiebenSat1, tanto che i conti dell'azienda non potranno essere pubblicati nei tempi previsti. Di conseguenza, potrebbe essere necessario posticipare anche la data dell'assemblea ordinaria degli azionisti, in programma per il 2 maggio. Al momento, ProSiebenSat1 non può ancora comunicare né quando pubblicherà il bilancio dello scorso anno né quando riunirà gli azionisti. Inoltre, non è chiaro quando l'amministratore delegato Bert Habets terrà la presentazione della futura strategia del gruppo, originariamente prevista per domani. (Geb)