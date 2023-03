Kenya: incendio incendio in resort a Watamu, morta l'italiana ricoverata con gravi ustioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta Michela Boldrini, la trentanovenne turista di Sarnico, in provincia di Bergamo, che da una settimana era ricoverata all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, a causa delle ustioni riportate nell’incendio del resort italiano Barracuda Inn di Watamu, avvenuto la scorsa settimana. Ne dà notizia il portale d'informazione in lingua italiana "Malindikenya.net". La donna, che era in vacanza insieme con il cugino Mattia Ghilardi, originario della Valtellina, era al termine della sua vacanza e sarebbe dovuta partire il giorno dopo. Proprio per questo, istintivamente i due invece di scappare velocemente dall’hotel, avevano provato a rientrare in camera per recuperare i documenti di viaggio e qualche effetto personale. Ma nel giro di trenta secondi le fiamme si erano fatte così vicine che i due sono stati avvolti da un calore tremendo e hanno riportato ustioni gravi. I medici dello Star Hospital, che hanno fornito le prime cure ai due e all’unica altra turista ricoverata, una donna napoletana, hanno subito giudicato Michela Boldrini in condizioni gravi anche se si sulle prime si sperava non fosse in pericolo di vita. La donna è stata trasportata a Mombasa ed ammessa immediatamente nell’unità di terapia intensiva dell’Aga Khan. Nonostante le cure del caso, le condizioni della turista bergamasca si sono aggravate giorno dopo giorno, fino a sembrare irreversibili. L’ambasciata d’Italia in Kenya, tramite il consolato onorario, ha seguito fin dall’inizio la triste vicenda in contatto con le autorità locali e ha fornito assistenza. (Res)