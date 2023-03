Grecia: von der Leyen, siamo al fianco del popolo greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime le sue condoglianze per l'incidente ferroviario avvenuto in Grecia. "I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa", scrive von der Leyen in un messaggio su Twitter. "Tutta l'Europa è in lutto con voi. Auguro inoltre una pronta guarigione a tutti i feriti. Siamo al vostro fianco", conclude la presidente dell'esecutivo Ue. (Beb)