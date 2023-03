Ucraina: ufficiale finlandese, addestramento truppe di Kiev è insufficiente per vincere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'addestramento delle truppe ucraine potrebbe essere insufficiente per respingere con successo l'invasione russa. Lo ha affermato un alto ufficiale finlandese rimasto anonimo, intervistato dall'emittente statale "Yle". Secondo il militare, le truppe ucraine non sanno come attaccare e il loro addestramento è ormai antiquato, risalente quasi ai tempi dell'Unione Sovietica. "Gli ucraini immaginano di essere buoni soldati. Tuttavia, non fa di te un abile soldato l'aver passato otto anni impaurito nelle trincee. Un soldato viene formato tramite l'addestramento", ha spiegato l'ufficiale finlandese, incaricato di istruire i migliori soldati ucraini, in particolare i sottufficiali. Secondo l'intervistato, l'unica cosa che finora ha salvato l'Ucraina è che la Russia è caduta in errori altrettanto gravi. Tuttavia, "le truppe russe hanno imparato la lezione, ma gli ucraini no". I ranghi militari di Kiev mettono in evidenza "una leadership davvero pessima, così come pessime capacità tattiche e di combattimento. Hanno preso esempio principalmente da videogiochi e film", secondo l'ufficiale finlandese. (segue) (Sts)