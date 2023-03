Roma: operaio 39enne trovato morto in appartamento zona Porta Maggiore, accertamenti in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato trovato ieri pomeriggio intorno alle 17:00 il corpo senza vita di un uomo classe 1984, all'interno di un appartamento in zona Piazza Maggiore a Roma. Il 39enne stava eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno dello stabile. Ad allertare i soccorsi un suo operatore che stava lavorando insieme a lui nell'edificio. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. Sul posto la polizia con il Commissariato di Porta Maggiore. (Rer)