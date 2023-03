Grecia: messaggio di sostegno del premier romeno per incidente ferroviario a Tempe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, ha inviato un messaggio di sostegno al popolo greco e alle autorità di Atene, a seguito del tragico incidente ferroviario avvenuto martedì notte in Grecia, in cui sono morte almeno 26 persone. "Il governo della Romania è al fianco dei nostri amici greci a seguito del tragico incidente ferroviario in Grecia. I nostri pensieri vanno alle famiglie di coloro che hanno perso la vita. Auguro una pronta guarigione ai feriti", ha scritto il premier sulla pagina Twitter del governo. Almeno 26 persone hanno perso la vita e 85 sono rimaste ferite, martedì notte, nella collisione tra un treno merci e un treno passeggeri che collega Atene e Salonicco, in Grecia. Secondo i media greci, questo è "il peggior incidente ferroviario mai accaduto in Grecia". (Rob)