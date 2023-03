© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali in Germania sono diminuiti nel 2022 del 3,1 per cento a causa dell'aumento dell'inflazione. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha corretto il dato preliminare secondo cui il declino era del 4,1 per cento. (Geb)