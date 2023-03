Milano: si finge volontaria di una parrocchia e deruba coppia di anziani, la polizia arresta una 46 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 28 febbraio, il “Pool Anti Truffe” della Procura di Milano composto da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, sotto il coordinamento dei magistrati del IV Dipartimento, ha arrestato una donna italiana di 46 anni pluripregiudicata, accusata di aver commesso un furto presso l’abitazione di due persone anziane. Dal racconto delle vittime e è emerso che l’arrestata si è recata presso l’abitazione degli anziani presentandosi come volontaria di una parrocchia. Con questo pretesto, la stessa ha iniziato a rovistare all’interno dell’abitazione delle vittime, sottraendo gioielli e denaro contante, prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. (Com)