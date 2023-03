Pnrr: Caudo (Rf), presentato Odg in Campidoglio per programmazione interventi complementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il Comune di Roma "si è aggiudicato lo scorso anno risorse del Pnrr per 1,4 miliardi di euro da utilizzare entro il 2026. Una dotazione importante che ci dà la possibilità di programmare per bene e per tempo gli stanziamenti ordinari che avremmo comunque speso. Adesso, la sfida è quella di spendere bene questi soldi, pianificando la spesa ordinaria in relazione a quella straordinaria e aiutando lo sviluppo dei servizi e dei beni per la città oltre il termine del 2026". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Roma Futura, e presidente della commissione speciale Pnrr, Giovanni Caudo. "La programmazione dei fondi per i servizi sociali che accompagnano gli investimenti del Pnrr nei quartieri di Corviale e Tor Bella Monaca, il finanziamento per gli interventi e i servizi da inserire nei 30 poli civici e quello per la realizzazione del Parco delle Mura Aureliane, sono quattro interventi complementari agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza - prosegue -. Per questo, ho presentato un ordine del giorno al bilancio, votato da tutta la maggioranza, che impegna il sindaco Gualtieri ad avviare la programmazione di interventi complementari a quelli del Pnrr, che sono necessari e indispensabili, affinché lo straordinario diventi un'opportunità e non un'occasione mancata". (Com)