Grecia: Metsola, profondamente rattristata per incidente ferroviario, nostri pensieri al popolo

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, esprime su Twitter le condoglianze per l'incidente ferroviario avvenuto in Grecia. "Sono profondamente rattristata dal terribile incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Larissa, in Grecia. Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico presente sul posto. I nostri pensieri sono rivolti al popolo greco dopo questo tragico evento", si legge nel messaggio di Metsola. (Beb)