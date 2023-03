© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la sconfitta alle politiche ed alle regionali, vedo che dalle parti del Terzo polo si fa fatica a comprendere che non c’è spazio per centrini autonomi. Mentre nel campo liberale alternativo alla sinistra si aprono praterie che solo Forza Italia è in grado occupare". Lo scrive su Twitter Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e deputato FI. (Rin)