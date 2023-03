Spagna: da domani gli over 16 potranno cambiare sesso e nome all'anagrafe su base volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani tutti gli spagnoli di età superiore ai 16 anni anni potranno cambiare nome e sesso nel registro civile senza alcun requisito, se non l'espressa volontà del richiedente. È una delle maggiori novità della cosiddetta "legge trans" approvata in via definitiva dal Congresso dei deputati quindici giorni fa e pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe). Per cambiare nome e genere sarà sufficiente che coloro che lo desiderano lo richiedano per iscritto senza la necessità di presentare prove o testimoni. La decisione dovrà poi essere ratificata dal richiedente tre mesi. Questa legge modifica il testo approvato nel 2007 durante il governo socialista di José Luis Rodríguez Zapatero, che richiedeva almeno due anni di trattamento ormonale e una diagnosi medica che accreditava una disforia di genere per il cambio di registro. L'entrata in vigore della nuova legge consente anche ai minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni di cambiare nome e sesso, anche se nel loro caso devono avere il consenso dei genitori o dei tutori per la richiesta. Nel caso in cui un minore non abbia il consenso dei genitori o dei tutori, verrà nominato un difensore giudiziario.(Spm)