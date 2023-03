Russia: indagini all'università di Mosca dove sono state esposte delle bandiere ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione e della scienza russo ha disposto delle indagini nell'Università dell'amicizia tra i popoli a Mosca dove sono state esposte delle bandiere ucraine. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Tass" il viceministro dell'Istruzione e scienza russo, Konstantin Mogylevskyi. In precedenza, i media locali avevano riferito che alcune bandiere ucraine erano appese all'università accanto alle congratulazioni per il Giorno del difensore della Patria, festeggiato in Russia il 23 febbraio. Gli studenti dell'università hanno scritto una lettera aperta in cui hanno spiegato che le bandiere ucraine sono state disposte nell'ambito di una mostra dedicata a culture nazionali, dove sono stati presentati gli attributi di vari Stati. Secondo la lettera, le bandiere "riflettono la posizione del rispetto reciproco dei popoli di diversi Paesi". "A seguito di questo incidente, la decisione del ministro dell'Istruzione e scienza Valeryi Falkov ha ordinato di effettuare un controllo ufficiale, secondo i risultati dell'indagine i colpevoli saranno puniti", ha detto Mogylevskyi. Il viceministro ha aggiunto che "è inaccettabile" disporre nell'edificio dell'Università le bandiere "di uno Stato guidato dal regime neonazista". (Rum)