Kazakhstan: la moda italiana si presenta ad Almaty, 58 espositori con oltre 90 brand (2)

- Sale dunque l'attesa per una rassegna che vedrà oltre 200 buyer qualificati per una fitta agenda di incontri e workshop, con un focus importante sui temi di più stretta attualità del comparto a partire da sostenibilità e innovazione, realizzato grazie alla partnership con Ice Agenzia che organizza un incoming program da tutti i principali mercati dell'area centroasiatica e da tutte le province del Kazakhstan. Un paese con grandi potenzialità di sviluppo, che ha raggiunto negli anni la fascia dei Paesi a reddito medio e che presenta un fortissimo tasso di fidelizzazione al prodotto made in Italy di cui apprezza la qualità e l'artigianalità, oltre alle consuete dinamiche di brand awareness. L'importanza crescente del mercato kazako per le nostre produzioni calzaturiere, è confermato dagli ultimi dati economici. In particolare, con 287mila paia e un valore di 22,7 milioni di euro (prezzo medio di 79,03 euro/paio), l'export ha registrato nei primi 10 mesi dell'anno una crescita del +44,6 per cento a quantità e del +39,6 per cento a valore sull'analogo periodo 2021. Almaty rappresenta anche l'occasione per un contatto con i buyers dell'Uzbekistan, un mercato che segna un'espansione dell'export sia in quantità (60 mila paia, +59,3 per cento) che a valore (+93,4 per cento). I due mercati, Kazakhstan e Uzbekistan, insieme valevano nei primi 10 mesi oltre 30,6 milioni di euro in termini di export. (segue) (Com)