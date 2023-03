Kazakhstan: la moda italiana si presenta ad Almaty, 58 espositori con oltre 90 brand (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di poterci presentare ad Almaty forti dei buoni risultati ottenuti a Mipel", dichiara Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri. "Accompagnare le nostre aziende sui mercati esteri ampliandone le opportunità di business è tra i nostri obiettivi principali. La sinergia che si sta creando con gli altri enti del sistema moda italiano - mi riferisco alle altre associazioni dell'universo di Confindustria Moda, a EMI, oltre che agli organismi istituzionali, come ICE Agenzia e le Ambasciate - è fondamentale, ci permette, infatti, non solo di ampliare le occasioni di business ma anche e soprattutto di trasmettere un messaggio forte ai compratori internazionali: il sistema moda italiano è forte, compatto, unito e desideroso di farsi conoscere e apprezzare in tutte le sue specificità e peculiarità". "Il Kazakhstan si conferma oggi una piattaforma commerciale di riferimento per il mercato delle ex repubbliche sovietiche", afferma Alberto Scaccioni, amministratore delegato di Ente Moda Italia. "La fiera ha dimostrato la sua efficacia nel tempo e l'aumento del numero degli espositori che partecipano a questa edizione testimonia il grande interesse delle piccole e medie imprese italiane. La manifestazione è dunque un appuntamento imprescindibile per le aziende che puntano a penetrare questo mercato." (segue) (Com)