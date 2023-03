Kazakhstan: la moda italiana si presenta ad Almaty, 58 espositori con oltre 90 brand (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Roberto Tadini, presidente di Associazione Italiana Pellicceria: "Questa rassegna registra a ogni edizione una significativa presenza di buyer provenienti dalle province del Kazakhstan, Mongolia, Tajikhstan, Uzbekistan, Kirgizistan. Le collezioni di pellicceria italiane sono molto appezzate in un Paese che si dimostra attento alle novità e alla moda italiana, cui riconosce qualità in termini di materia prima e di manifattura. E' per noi motivo di orgoglio essere parte di un sistema moda completo e portarne la voce nel mondo, insieme alle altre associazioni con cui lavoriamo all'interno di Confindustria Moda". Emilio Sessa, capo dell'Ufficio economico dell'ambasciata d'Italia ad Astana, afferma: "I numeri del nostro export confermano il crescente interesse del Kazakistan, e dell'intera Regione, per la moda italiana. Siamo soddisfatti dei risultati e convinti che, oltre alla qualità dei nostri prodotti, innovazione e sostenibilità siano fattori competitivi essenziali, sui quali puntiamo sempre più per conquistare nuove quote di mercato. In tal senso, Moda Italiana@Almaty, realizzata e sostenuta da Assocalzaturifici, Emi e Ice, è una iniziativa di rilievo nella quale continuiamo a credere e che testimonia la centralità di Almaty quale snodo commerciale per l'intera regione centroasiatica". (segue) (Com)