Kazakhstan: la moda italiana si presenta ad Almaty, 58 espositori con oltre 90 brand (5)

- Per Martino Castellani, direttore di Ice ad Almaty: "Siamo sempre lieti di contribuire alla realizzazione della fiera La Moda Italiana @Almaty, che raggiunge in questa edizione di marzo 2023 un numero record di partecipanti italiani e per la quale abbiamo organizzato una delegazione di 100 buyer locali oltre alla campagna di inviti a oltre 600 buyer dell'Asia Centrale. Questa manifestazione è oramai un appuntamento biannuale classico, molto atteso da tutti gli operatori del settore qui in Asia Centrale a riprova della grande passione per il Made in Italy in tutta l'area. Questo è dimostrato anche dagli ottimi risultati del 2022 che evidenziano una forte crescita delle nostre vendite che raggiungono livelli che non si vedevano da diversi anni". (Com)