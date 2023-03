Germania: la Cina è stata il principale fornitore di impianti fotovoltaici nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata nel 2022 il principale fornitore di impianti fotovoltaici della Germania, con una quota che ha raggiunto l'87 per cento delle importazioni per un totale di 3,6 miliardi di euro. Seguono i Paesi Bassi e Taiwan, con rispettivamente il 4 e il 3 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). L'ente ha aggiunto che i produttori tedeschi hanno esportato impianti fotovoltaici per un valore di 1,4 miliardi di euro, principalmente in Europa.(Geb)