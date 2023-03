Pd: Cattaneo (FI), rafforzamento Terzo polo? Nessuna preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul presunto rafforzamento del Terzo polo dopo l'elezione di Schlein alla segreteria Partito democratico, “la preoccupazione di Forza Italia è smentita dai fatti: ogni volta che si va a votare, dalle politiche alle regionali, Forza Italia c'è e si conferma l'unico centro del centrodestra". Lo ha dichiarato a “Radio Anch'Io” Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza italia, che poi ha proseguito: "Lo spostamento a sinistra del Pd porterà, probabilmente, a una polarizzazione degli schieramenti. Il Terzo polo – ha sottolineato-, di conseguenza, sarà costretto a trovare una quadratura con le forze di sinistra o a consegnarsi all'irrilevanza”. “In ogni caso, non sono problemi nostri. Nel centrodestra, - ha aggiunto Cattaneo - il baricentro che rivendica i valori liberali e europeisti si chiama Forza Italia, altri non ne vedo. Il presidente Berlusconi è pienamente in campo: la sua presenza è acclarata dai fatti e confortata dal consenso che raccoglie. Con lui c'è una classe dirigente credibile e capace. Con questa Forza Italia abbiamo ancora un grande futuro", ha concluso. (Rin)