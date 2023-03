Migranti: Lollobrigida, fino a 500 mila posti di lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impressione è che non basterà: "E allora bisogna aprire i flussi, che noi dobbiamo definire in maniera diversa da come sono stati definiti finora. Il 26 di novembre io mi sono opposto all'approvazione del decreto flussi per il 2022 perché non aveva senso. Io dico: analizziamo quello che non riusciamo a colmare con la nostra offerta interna e poi scegliamo di far entrare regolarmente la forza lavoro che arriva da fuori. Per questo abbiamo deciso di lavorare sul nuovo decreto flussi, di cambiarne le regole". "L'idea - osserva inoltre il ministro - è lavorare a una modifica integrale che ragioni sull'offerta reale che abbiamo in Italia. E poi dare un'attenzione maggiore agli accordi bilaterali, oltre che multilaterali, con le altre nazioni (Paesi)". A oggi, però, non è stato fatto nulla di tutto questo: "Ci stanno lavorando i ministri competenti. La ministra del Lavoro dice che siamo a 280 mila richieste e 80 mila sono state autorizzate con il vecchio decreto". C'è dunque un gap di almeno 200 mila lavoratori: "Esatto. E stiamo anche regolarizzando l'utilizzo di forza lavoro. Uno dei miei primi decreti è stato sul contrasto al caporalato, che sfrutta i lavoratori e crea concorrenza sleale tra imprenditori", ha concluso Lollobrigida. (Res)