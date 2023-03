Pd: Renzi, Meloni e Schlein rischiano di estremizzare il confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista alla "Stampa" dice che la nuova leader del Pd "dovrà decidere se mantenersi fedele al proprio programma, e allora il Pd si spacca. O se tenere tutti insieme, e allora lei perde la sua freschezza. È il dilemma di Elly. Non la invidio". Meloni prevede un forte antagonismo con Schlein, quasi non vedesse l'ora di confrontarsi con un Pd più aggressivo: "Una sinistra più radicale rende la Meloni più forte. E' un dato di fatto. Ci sono due donne alla guida della destra e della sinistra, ma sono due leader che rischiano di estremizzare il confronto. Io penso invece che l'interesse degli italiani sia quello di pacificare, smussare, dialogare. Chi vince deve governare ma con equilibrio e compostezza: lo chiede l'Italia, non il Terzo polo". In queste ore in tanti ripetono che Pd e Cinque stelle sono destinati ad avvicinarsi: "Sarà una competizione durissima. E per questo noi siamo interessati ma distinti e distanti. La vittoria di Schlein è la peggiore notizia che Conte potesse ricevere. Saranno alleati ma oggi sono competitor. Tra di loro ci sarà una competizione cruenta, pescando nello stesso elettorato. E si pesteranno i piedi presto. E con un'elezione proporzionale alle porte, vedrà che questo farà la differenza. Sì, sarà una sfida a sinistra senza esclusione di colpi". (segue) (Res)