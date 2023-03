Pd: Zangrillo, dialogo aperto se non saranno ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Giornale" osserva che "in democrazia avere una leadership chiara è sempre un fatto positivo. Con Elly Schlein alla guida del Partito democratico è stata compiuta una scelta identitaria ben definita che sarà utile nella dialettica democratica. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a tenere aperto il dialogo con le opposizioni". "Personalmente - aggiunge - non ho preclusioni né preoccupazioni, ma mi aspetto un rapporto costruttivo e non ideologico. Spetta al Pd la scelta della linea da perseguire". Quanto ad un possibile dialogo sulle riforme costituzionali: "Il nostro programma di governo è chiaro e non è cambiato. Le dinamiche interne delle altre forze politiche non condizionano gli impegni che abbiamo preso davanti agli elettori. Il tema delle riforme costituzionali è trasversale e coinvolge tutto l'arco parlamentare". "Un lavoro - conclude Zangrillo - che deve essere condotto all'insegna del dialogo e della collaborazione trovando il favore non solo di una parte, ma di una larga maggioranza. Non faremo passi indietro rispetto agli obiettivi che ci siamo dati"(Res)