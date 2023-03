Migranti: Zangrillo, un'Europa unita e collaborativa è il punto di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia nel mare di Crotone ha riaperto il dibattito sull'immigrazione. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Giornale" spiega cosa si può fare e cosa pensa sulle parole del ministro Piantedosi in merito alla necessità di contenere le partenze: "Tragedie del genere ci fanno capire quanto il tema dell'immigrazione debba essere al centro del dibattito politico, una riflessione che non può esaurirsi all'interno dei soli confini nazionali. La cornice di una Europa unita e collaborativa è il punto di partenza imprescindibile per sviluppare azioni concrete di gestione dei flussi migratori alle quali, senza distinguo, tutti collaborino fattivamente". L'Italia - continua il ministro - non può essere lasciata sola. Il ministro Piantedosi lavora in un contesto di estrema criticità, perseguendo un obiettivo condiviso da tutto il governo, quello di evitare il sacrificio di vite umane. Lo dobbiamo ringraziare per la dedizione e l'energia con la quale sta interpretando il suo ruolo", ha concluso Zangrillo.(Res)