Medio Oriente: violenze in Cisgiordania, Consiglio sicurezza Onu invita a ridurre escalation

- I Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto un’immediata riduzione dell’escalation dopo le violenze degli ultimi giorni in Cisgiordania. È quanto riferito dal delegato degli Emirati Arabi Uniti alle Nazioni Unite, l'ambasciatrice Lana Nusseibeh, in seguito alla riunione del Consiglio di ieri. Nusseibeh ha sottolineato l'importanza di promuovere il dialogo e la diplomazia e ha sollecitato "ulteriori colloqui" tra funzionari israeliani e palestinesi. “Gli Emirati hanno chiesto una riunione d’emergenza alla luce dei preoccupanti sviluppi sul campo in Cisgiordania”, ha concluso Nusseibeh. Nel frattempo, il rappresentante permanente palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha affermato che spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “adottare misure per fornire protezione alla popolazione civile”. "Protezione, protezione, protezione è ciò che chiede la popolazione civile palestinese", ha detto Mansour. (Res)