Brexit: fonti governative, Johnson non si opporrà a nuovo accordo su Protocollo Irlanda Nord

- L'ex primo ministro Boris Johnson non si opporrà al nuovo accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord presentato lunedì dal premier Rishi Sunak. Nonostante Johnson abbia in passato criticato i piani di Sunak e non abbia ancora espresso il suo sostegno per l'accordo di Windsor, fonti governative affermano che, data la risposta relativamente modesta degli euroscettici conservatori, Johnson non si opporrà all'accordo. "Sospetto che solleverebbe profonde preoccupazioni sul fatto che la Corte di giustizia europea sia ancora coinvolta, ma non voterebbe contro il governo", ha affermato la fonte al quotidiano "The Times". (Rel)