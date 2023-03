Emirati: presidente Al Nahyan riceve re Malesia ad Abu Dhabi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto ad Abu Dhabi il re della Malesia, Abdullah Ahmad Shah, per discutere del rafforzamento della cooperazione. L’agenzia di stampa emiratina “Wam”, ha spiegato che il sovrano si trova in visita nel Paese del Golfo da diversi giorni. Durante l'incontro, le parti hanno discusso vari aspetti della cooperazione per promuovere “lo sviluppo dei due Paesi a beneficio dei loro popoli”. Alla presenza delle delegazioni, i due hanno discusso anche di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Res)