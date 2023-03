Ucraina: portavoce Forze armate, maggior parte mercenari Wagner eliminata a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte di unità della compagnia paramilitare russa Wagner è stata eliminata dalle forze ucraine nei combattimenti a Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto nel corso di una diretta televisiva la portavoce del gruppo meridionale delle Forze armate ucraine, Nataliya Gumenyuk. "I russi sono costretti a sostituire i mercenari Wagner con i militari dell'esercito russo, perché la maggior parte delle unità di Wagner sono state distrutte dalle forze armate", ha detto Gumenyuk. Secondo la portavoce, le truppe russe sono demotivate in contrasto con gli uomini del gruppo Wagner, che ricevono ricompense per la partecipazione alle ostilità. Gumenyuk ha aggiunto che la situazione a Bakhmut rimane "difficile e tesa". Le forze della Russia saranno superiori in termini di numeri rispetto ai militari ucraini, ma le perdite tra le truppe di Mosca sono molto più significative, ha precisato infine la portavoce. (Kiu)