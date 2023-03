Imprese: Cnh Industrial deposita bilancio annuale all Sec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato di aver depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense (Sec) del Bilancio Annuale 2022 su Form 10-K, redatto in conformità agli U.S. GAAP, e la pubblicazione della Relazione Finanziaria Europea 2022 (che include il Bilancio Consolidato redatto in conformità agli EU-IFRS e il Bilancio d'esercizio di Cnh Industrial N.V.). Il Bilancio Annuale 2022 su Form 10-K e la Relazione Finanziaria Europea 2022 sono disponibili nella sezione Investitori del sito web di Cnh Industrial. (Rin)