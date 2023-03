Germania: freni a prezzi gas ed elettricità da oggi in vigore per Pmi e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I freni ai prezzi del gas e dell'elettricità, introdotti dal governo tedesco a gennaio scorso per le grandi aziende, entrano da oggi in vigore sia per le piccole e medie imprese (Pmi) sia per le famiglie con efficacia retroattiva dall'inizio dell'anno. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, tali strumenti limitano il costo dell'energia all'80 per cento del consumo dello scorso anno. Per tale quota, elettricità, gas e teleriscaldamento costeranno al massimo 0,4 euro, 0,12 euro 9,5 centesimi per chilowattora. Gli utenti dovranno pagare il prezzo intero per il restante 20 per cento, a seconda delle tariffe applicate dai fornitori. L'obiettivo è incentivare il risparmio dei consumi, mentre lo Stato rimborsa lo sgravio alle aziende dell'energia. In particolare, il governo versa ai fornitori la differenza tra il limite del prezzo e la tariffa applicata dai fornitori. Sulla corretta attuazione dei freni al costo dell'energia vigila l'Ufficio federale per i cartelli industriali (Bkarta). Per tali strumenti, il governo federale ha stanziato 200 miliardi di euro. (Geb)