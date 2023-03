Siria: inviato Onu Pedersen invita a non politicizzare invio aiuti dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta umanitaria nei confronti delle persone colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio “è una priorità urgente”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, invitando a non politicizzare l’invio di aiuti alla popolazione colpita. “Questo è il momento giusto per tutti di donare rapidamente e generosamente alla Siria e rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ai soccorsi di raggiungere i siriani in tutte le aree colpite", ha spiegato Pedersen in un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’inviato Onu ha quindi evidenziato la necessità di garantire una risposta umanitaria "il prima possibile" e consentire l’accesso degli aiuti nelle aree terremotate “con ogni mezzo”. (Lib)