Regno Unito: quasi 4 milioni di bambini in condizioni di povertà alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di bambini del Regno Unito in condizioni di povertà alimentare è quasi raddoppiato nell'ultimo anno, raggiungendo la cifra di 4 milioni. È quanto mostrano i dati del centro studi Food Foundation, secondo cui il 22 per cento delle famiglie britanniche ha riferito di aver saltato i pasti, di non aver mangiato per un giorno intero o sofferto la fame a gennaio, rispetto al 12 per cento nel 2022. Come riporta il quotidiano "The Guardian", tali dati aumentano la pressione sul governo affinché estendano la fornitura di pasti scolastici gratuiti, un'opzione indicata come utile a mitigare la crisi del costo della vita per le famiglie a basso reddito. "Estendendo i pasti scolastici gratuiti a un maggior numero di bambini in Inghilterra nel prossimo bilancio, il governo potrebbe apportare un cambiamento politico che sia popolare tra gli elettori, mirato e tempestivo", ha detto l'amministratrice delegata della fondazione, Anna Taylor. (Rel)