Credito: Belgio riduce partecipazione in Bnp Paribas scendendo al 5,1 per cento

- Lo Stato Belga ridurrà la sua partecipazione nel gruppo bancari francese Bnp Paribas portandola dal 7,8 per cento al 5,1 per cento. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che l'operazione riguarda 33 milioni di azioni per un valore di 2,2 miliardi di euro. "Questa decisione di vendita è presa dalla Società federale delle partecipazioni di investimento (Sfpi) nel quadro del mandato che gli è stato dato dal governo belga nel gennaio 2022", ha spiegato una fonte dell'esecutivo di Bruxelles. Rimanere sopra la soglia del 5 per cento consente allo Stato belga di mantenere un posto al Consiglio di amministrazione. (Frp)