Taiwan: ministero Difesa, mobilitazione giovanile sarà attuata solo in “casi d’emergenza”

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha chiarito che il programma di mobilitazione giovanile sarà attuato solo in casi di emergenza, e ha invitato la popolazione e la stampa a “non esagerare o distorcerne” la natura. Il piano prevede la mobilitazione di studenti a partire dai 16 anni e di entrambi i sessi in caso di conflitto, ed è tornato a far discutere nell’ambito della proposta di revisione dell’All-out Defense Mobilization Readiness Act. Stando a quanto riferito dal quotidiano “United Daily News”, il ministero dell’Istruzione taiwanese avrebbe sollecitato una discussione sui piani di mobilitazione giovanile nel mese di febbraio, proponendo l’iscrizione degli studenti sull’apposita piattaforma online approntata dal ministero della Difesa. (segue) (Cip)