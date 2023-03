Taiwan: ministero Difesa, mobilitazione giovanile sarà attuata solo in “casi d’emergenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate hanno chiarito che una lista di nomi viene compilata periodicamente nell’ambito del programma di mobilitazione giovanile, ed era dunque già esistente. Le forze armate hanno aggiunto che l'elenco sarà trasferito in una rete cloud online per una maggior praticità di consultazione. Nella conferenza stampa odierna, funzionari del ministero della Difesa hanno ricordato che la legge sulla mobilitazione è stata introdotta nel 2001 e da allora è stata emendata due volte, rispettivamente nel 2014 e nel 2019. Tutti i settori della società dovrebbero essere consapevoli di quante persone potrebbero essere mobilitate in una situazione di emergenza e di come le risorse potrebbero essere efficacemente utilizzate per prevenire il successo di un’invasione nemica, hanno aggiunto i funzionari. (Cip)