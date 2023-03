Imprese: Thyssenkrupp produrrà “acciaio verde” a Duisburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha comunicato i dettagli del progetto per produrre “acciaio verde”, ossia a basse emissioni di CO2, in un impianto di riduzione diretta che realizzerà a Duisburg. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la fabbrica verrà costruita dall'Sms Group, società edilizia tedesca, potrà essere alimentata anche a idrogeno ed entrerà in funzione dal 2026. L'intero progetto costerà più di due miliardi di euro. A differenza degli altiforni, gli impianti di riduzione diretta non producono ferro grezzo liquido, bensì spugnoso e solido. Affinché possa essere trasformato in acciaio, tale metallo deve prima essere fuso. Per Thyssenkrupp, lo stabilimento di Duisburg contribuirà al raggiungimento da parte del gruppo di una “posizione di leadership competitiva nei mercati emergenti dell'acciaio verde”. Il gruppo è responsabile di circa il 2,5 per cento delle emissioni di CO2 della Germania. La quota sale al sette per cento del totale dei gas inquinanti generati dall'industria siderurgica tedesca.(Geb)