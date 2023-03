Siria: delegato Cina all’Onu, revocare “immediatamente sanzioni unilaterali” a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita la comunità internazionale a revocare “immediatamente e senza condizioni le sanzioni unilaterali alla Siria”. Lo ha dichiarato ieri l’incaricato d’affari cinese ad interim alle Nazioni Unite, Dai Bing, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. “Anni di sanzioni unilaterali e illegali hanno gravemente esacerbato la crisi dell'economia siriana e dei mezzi di sussistenza della sua popolazione, indebolendo notevolmente la capacità di Damasco di rispondere ai disastri. Di fronte alla crisi umanitaria sommata a terremoti, freddo intenso ed epidemie di colera, le conseguenze umanitarie delle sanzioni unilaterali diventano incalcolabili”, ha affermato Dai. La Cina accoglie favorevolmente le iniziative intraprese dalle Nazioni Unite e dai Paesi del mondo arabo all’indomani del devastante terremoto che ha colpito Siria e Turchia nel mese di febbraio, ma chiede rispetto soprattutto per la sua sovranità e integrità territoriali. Le forze terroristiche devono essere contrastate con un approccio di “tolleranza zero”, così come “deve cessare la presenza di truppe straniere e operazioni militari illegali in territorio siriano”, ha concluso Dai. (Cip)