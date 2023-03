Ucraina: Russia, porti ucraini potrebbero essere utilizzati per consegnare materiali radioattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti ucraini di Odessa e Chernomorsk, inclusi nel cosiddetto "accordo sul grano", potrebbero essere utilizzati per consegnare materiali radioattivi in Ucraina. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In una nota Zakharova ha osservato che il dicastero di Mosca "ha notato diversi rapporti che circolano in un certo numero di media ucraini, risorse Internet e social network sulla consegna di materiali radioattivi ai porti della regione di Odessa". "Non può che causare preoccupazione il fatto che tali eventi si svolgano nelle immediate vicinanze della Transnistria, attorno alla quale il regime di Kiev intensifica deliberatamente la tensione. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i porti citati dell'Ucraina partecipano all'accordo sul grano (...) ci domandiamo se questi porti e il corridoio umanitario in generale vengano utilizzati per qualche altro scopo?", ha detto Zakharova. (Rum)