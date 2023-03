Hong Kong: Covid, revocato obbligo mascherina all’aperto e negli spazi chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Hong Kong ha revocato oggi l’obbligo di mascherina anti-Covid dopo oltre due anni. Come annunciato ieri dal capo esecutivo dell’ex colonia britannica, John Lee, durante una conferenza stampa, il provvedimento interesserà sia gli spazi chiusi che quelli al coperto. I gestori di strutture ospedaliere o case di riposo hanno tuttavia facoltà di richiedere l’uso del dispositivo di protezione. “La rimozione di questo obbligo prova che la situazione a Hong Kong sta tornando alla normalità, il che è vantaggioso sia per lo sviluppo economico che per la sua competitività a livello internazionale”, ha detto Lee. (Cip)